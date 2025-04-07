Кинорежиссер Петрухин получил четырехлетний срок в колонии

В Дорогомиловском районном суде Москвы вынесен приговор известному кинорежиссеру Алексею Петрухину. Он был признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве и приговорен к четырем годам лишения свободы.

«Петрухин Алексей Алексеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ», — написано в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

Петрухин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф.

Судебные приставы взяли режиссера под стражу прямо в зале суда.

Ранее 5-tv.ru писал, что заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул было приостановлено из-за анонимного звонка о минировании здания. На место прибыли силовики, которые эвакуировали всех присутствующих и оцепили территорию.

Гуцул была доставлена в суд Кишинева несколько часов назад. Вместе с активисткой оппозиционной партии «Победа» Светланой Попан она обвиняется в незаконном финансировании партии «Шор» во время выборов.