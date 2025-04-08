Умерла жена солиста группы «Челси»

Возлюбленной певца было всего 34 года.

Умерла супруга солиста группы «Челси» Алексея Корзина. Екатерине было всего 34 года. О трагедии артист рассказал в личном блоге.

«Когда-то, в далеком 2013-м, ты написала мне сюда, во „Вконтакте“. Мы встретились, и я спел для тебя „Stand by Me“. Тогда я и подумать не мог, какая история нас ждет… А ты как будто все знала наперед… Лети, моя Катюня… Мой ангел… Моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моем сердце…» — откровенно описал свои чувства он.

Фанаты и коллеги выразили артисту соболезнования. В частности, иногда выступающий в составе «Челси» продюсер и солист Арсений Бородин и певица Рита Дакота. Алексея также поддержала Яна Чурикова.

«У Леши Корзина из группы „Челси“ умерла жена… Об этом сам артист сообщил в своих соцсетях. Не могу уложить такое в голове. Молодая, красивая, любимая и любящая. Просто не проснулась…» — написала она в своем Telegram-канале.

Сам Корзин пока не рассказал, что произошло с его супругой. Если делать выводы по посту Чуриковой, то женщина скончалась во сне.

В браке с Екатериной у Алексея родились двое сыновей. В 2016-м у них появился Петр, а в 2021-м Гоша.

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