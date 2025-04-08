В заливе Петра Великого нашли пропавшую в августе 1941 года советскую подлодку

На Дальнем Востоке на дне залива Петра Великого найдена боевая подводная лодка М-49, которая пропала еще 84 года назад. Именно тогда, в августе 1941-го, лодка вышла с базы «Бухта Малый Виллис», а уже через несколько часов связь с ней была потеряна.

По предварительным данным, судно подорвалось на оборонительных минных заграждениях. Для защиты Владивостока было выставлено более 15 тысяч мин. Для прохода кораблей оставили небольшой коридор, но из-за навигационных ошибок и низкой точности плавания лодка зашла в запретную зону.

В итоге на борту погиб весь экипаж — 22 человека. По морским правилам, после обнаружения лодка считается братской могилой. Поднимать ее никто не будет. Единственное, что на поверхности могут провести траурную церемонию.