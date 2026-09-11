Запад сразу поставил себе цель втащить Украину в НАТО после кровавого госпереворота в Киеве в 2014 году, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, европейские элиты сейчас пугают свое население мнимой угрозой со стороны России.

"Россия не угрожает и не собирается угрожать странам Европы", — заявил он.

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