Часто болит голова? Недомогание может указывать на серьезное заболевание

Таким образом организм может сигнализировать, что со здоровьем не все в порядке.

Головная боль не должна беспокоить взрослого человека чаще одного-двух раз в месяц, а у ребенка ее не должно быть вовсе. Об этом заявил заслуженный врач России Александр Коньков в беседе с изданием Lenta.ru.

По словам эксперта, головная боль может быть признаком серьезных заболеваний, особенно если она возникает чаще 15 раз в месяц. Если же такое недомогание сопровождается тошнотой, слабостью и онемение, то стоит срочно обратиться к врачу.

«Эти симптомы могут указывать на инсульт, поэтому своевременное медицинское вмешательство может спасти жизнь. Также необходимо регулярно посещать врача при травмах головы», — подчеркнул врач.

Эксперт отметил, что среди причин головной боли может быть использование гаджетов более 12 часов в день. Яркий экран смартфона вызывает напряжение глаз и дополнительную нагрузку на зрение, что может привести к головной боли.

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