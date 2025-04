Экс-королева красоты Мьянмы погибла при землетрясении: «Спасала ребенка»

Сили Ми было 28 лет. Ее нашли мертвой под обломками разрушенного здания.

Бывшая королева красоты Мьянмы Сили Ми была обнаружена мертвой среди руин здания в Мандалае, разрушенного землетрясением. Как сообщает издание Need To Know, спасатели нашли тело девушки среди обломков 12-этажного жилого комплекса.

По информации СМИ, во время стихийного бедствия Сили Ми забежала в здание, чтобы спасти оказавшегося в опасности ребенка.

Модель числилась пропавшей без вести в течение пяти дней, прежде чем ее нашли. Сили Ми было 28 лет. В 2018 году она завоевала титул «Мисс туризм Мьянма», представляя свою страну на конкурсе «Мисс туризм мира».

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. По последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия превысило 3,6 тысячи человек, еще пять тысяч получили ранения.

