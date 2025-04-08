Ссорятся из-за детей: брак принца Гарри и Меган Маркл трещит по швам

Сколько еще конфликтов выдержит скандальная пара? Может ли очередной стать причиной развода?

Слухи о раздоре в семье британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл подогрелись новыми подробностями. Оказывается, одна из причин частых ссор в паре — их дети, трехлетняя Лилибет и пятилетний Арчи, сообщает 7Дней.ru.

Далеко не впервые в прессе обсуждаются слухи о назревающем разводе герцогов Сассекских. Теперь же в подкасте A Right Royal Podcast неназванный источник из близкого окружения супругов заявил о конфликтах на почве разных взглядов на родительство.

Меган и Гарри поженились в 2018 году, а в 2020-м сложили с себя королевские обязанности и не без скандала перебрались в США. Их отношения всегда вызывали споры, однако внутри семьи, казалось, царит гармония и взаимопонимание.

Чета никому не показывала детей, оберегая от давления, но недавно Маркл занялась продвижением своего нового бренда As Ever и решила привлечь наследников к рекламной кампании. Она публикует фото сына и дочери, хотя и не показывает их лиц.

По словам инсайдера, Гарри это привело в ярость. Принц считает, что жена эксплуатирует детей ради собственной выгоды. В ответ на претензии мужа Меган выкатывает свои — обвиняет его в препятствии развитию бренда из зависти.

Сам-то он, мол, ничего толкового не создал и не стал главным добытчиком семьи. А упрекнуть мужчину деньгами… Это уже повод для грандиозного скандала. И кто знает, выдержит ли пара противоречия такого масштаба.

Ранее 5-tv.ru писал о тяготах жизни принца Гарри. Как известно, его брак стал началом раскола в королевской семье Великобритании. С некоторыми родственниками, в частности с братом Уильямом, он не общается уже несколько лет. И даже о госпитализации отца, короля Карла III, узнает из новостей, а не от близких. Источники прессы говорят о нем с жалостью — принц одинок как никогда.