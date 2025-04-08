Ссорятся из-за детей: брак принца Гарри и Меган Маркл трещит по швам

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 50 0

Принц Гарри обвинил Меган Маркл в эксплуатации их детей

Меган Маркл и принц Гарри ссорятся из-за детей

Фото: CARLOS ORTEGA/EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сколько еще конфликтов выдержит скандальная пара? Может ли очередной стать причиной развода?

Слухи о раздоре в семье британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл подогрелись новыми подробностями. Оказывается, одна из причин частых ссор в паре — их дети, трехлетняя Лилибет и пятилетний Арчи, сообщает 7Дней.ru.

Далеко не впервые в прессе обсуждаются слухи о назревающем разводе герцогов Сассекских. Теперь же в подкасте A Right Royal Podcast неназванный источник из близкого окружения супругов заявил о конфликтах на почве разных взглядов на родительство.

Меган и Гарри поженились в 2018 году, а в 2020-м сложили с себя королевские обязанности и не без скандала перебрались в США. Их отношения всегда вызывали споры, однако внутри семьи, казалось, царит гармония и взаимопонимание.

Чета никому не показывала детей, оберегая от давления, но недавно Маркл занялась продвижением своего нового бренда As Ever и решила привлечь наследников к рекламной кампании. Она публикует фото сына и дочери, хотя и не показывает их лиц.

По словам инсайдера, Гарри это привело в ярость. Принц считает, что жена эксплуатирует детей ради собственной выгоды. В ответ на претензии мужа Меган выкатывает свои — обвиняет его в препятствии развитию бренда из зависти.

Сам-то он, мол, ничего толкового не создал и не стал главным добытчиком семьи. А упрекнуть мужчину деньгами… Это уже повод для грандиозного скандала. И кто знает, выдержит ли пара противоречия такого масштаба.

Ранее 5-tv.ru писал о тяготах жизни принца Гарри. Как известно, его брак стал началом раскола в королевской семье Великобритании. С некоторыми родственниками, в частности с братом Уильямом, он не общается уже несколько лет. И даже о госпитализации отца, короля Карла III, узнает из новостей, а не от близких. Источники прессы говорят о нем с жалостью — принц одинок как никогда.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
86.19
1.91 94.77
1.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:59
Подросток ранил ножом охранника школы в Новом Уренгое
9:41
Большое слияние: рынки ШОС и БРИКС могут объединиться
9:24
Проедает даже лак: как победить водный камень на автомобиле
9:23
«Ракета Победы» стартовала: экипаж проведет на МКС 245 суток
9:05
Минобороны показало кадры освобождения села Днепроэнергия
8:47
Заплатили за гнилые пустышки: как вычислить поддельные семена в упаковке

Сейчас читают

На Украине призывают экономить электроэнергию: холодно и нет солнца
Нефть взяла курс на $ 60: как низко могут упасть цены и надолго ли
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп