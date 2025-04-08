«Обещаю делать все для этого»: сын Седоковой снова улыбается после смерти Тиммы

Гектору исполнилось восемь лет.

Сын певицы Анны Седоковой снова улыбается после смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Для мальчика баскетболист был отчимом. Об этом рассказал 7Дней.ru.

Гектору, сыну певицы, исполнилось восемь лет, и в честь его дня рождения Анна преподнесла долгожданный подарок — игровую приставку, о которой Гектор давно мечтал. Реакция ребенка на сюрприз была настолько искренней, что певица с радостью поделилась этим моментом с фанатами.

«Целых восемь лет мы с тобой вместе. И нет большего счастья, чем видеть как ты улыбаешься. Обещаю делать все для этого! Мы тебя очень любим», — написала Анна.

Анна Седокова с сыном Гектором. Фото: Instagram*/annasedokova

Анна Седокова пережила трагедию, потеряв своего бывшего мужа Яниса Тимму в конце прошлого года. Певица призналась, что пыталась спасти экс-супруга, но, несмотря на все усилия, не смогла предотвратить его гибель. Смерть баскетболиста оставила глубокий след в жизни и сердце ее сына Гектора, который особенно тяжело переживал утрату отчима.

Тем временем, сама Седокова тоже начала наслаждаться личным счастьем. Недавно она получила несколько неожиданных сюрпризов от нового ухажера, которого, по словам источников, она пока что скрывает от общественности. Продюсер Сергей Дворцов уверен, что в жизни певицы появился состоятельный поклонник — тоже, как ни странно, из мира спорта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова согласилась на первое интервью после смерти Яниса Тиммы.

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