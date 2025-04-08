«Никто не мог представить»: в детстве Овечкин смотрел голы Гретцки на видеокассетах

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Российский хоккеист Овечкин в детстве смотрел голы Гретцки на видеокассетах

Овечкин рассказал, что в детстве смотрел голы Гретцки на видеокассетах

Фото: Adam Hunger/AP/TASS

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Российскому спортсмену было восемь лет, когда канадский хоккеист забил 894-й гол.

Российский хоккеист Александр Овечкин в детстве наблюдал за играми легендарного Уэйна Гретцки и не мог представить, что однажды сам станет частью истории. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

«Если посмотреть на всю историю, мне было восемь лет, когда он забил 894-й гол, я только начал заниматься хоккеем, и никто не мог даже представить, что мы это сделаем и добьемся этого результата», — поделился Овечкин.

«Мы не видели, как Гретцки забивал этот гол, потом уже на кассетах голы смотрели», — добавил хоккеист.

Овечкин, который с 2005 года играет за «Вашингтон Кэпиталз», за свою карьеру успел трижды стать самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ и девять раз выигрывал титул лучшего снайпера.

В 2018 году он стал первым и пока единственным игроком клуба, который завоевал Кубок Стэнли. 6 апреля 2025 года российский хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, забив 895-й гол в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Андрей Державин поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом.

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