«Мы доказали зрителю»: Баланова заявила о скачке российского рынка производства контента

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Баланова: российский рынок производства контента сделал неимоверный скачок

«Очень хорошие цифры»: Баланова назвала причины роста выручки от продаж контента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Отечественные фильмы стали востребованными и могут конкурировать с западными.

Российский рынок производства контента сделал за последние несколько лет неимоверный скачок, заявила гендиректор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова в интервью РБК.

«Мы доказали зрителю, что мы можем делать очень конкурентоспособный и очень востребованный контент», — отметила она.

Значительный рост в этом направлении прослеживается и в жизни холдинга. Неким толчком этому способствовал уход западных партнеров.

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«У нас произошло определенное выпадение доходов с учетом ухода некоторых наших западных партнеров. Но за эти годы мы смогли не только компенсировать потери, но и показать довольно значительный рост», — сказал Светлана Баланова.

Удалось этого добиться за счет рекламы, в том числе скрытой в фильмах или сериалах.

«Мы увеличили свое производство (рекламы. — Прим. ред.) и получили возможность для большего количества таких интеграций. Хорошо вырос product placement (прием скрытой рекламы, при котором продукты реальных брендов упоминаются или используются героями сериалов или фильмов. — Прим. ред.). Во-вторых, практически в четыре раза за последние два года выросла выручка от продаж контента», — рассказала Светлана Баланова.

Кроме того, появились новые направления, которые способствовали дальнейшему развитию холдинга, например, «НМГ Кинопрокат».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что НМГ и РФПИ создают Коммерческий фонд развития кино и анимации в РФ.

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