Проект «Музыка Победы» стартует в России накануне 9 Мая

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Звезды эстрады исполнят песни о Великой Отечественной войне.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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День Победы 9 Мая

Грандиозный проект «Музыка Победы» стартует в России накануне 9 Мая. Легендарные песни, с которыми советский народ приближал этот день, исполнят звезды российской эстрады — Полина Гагарина, Николай Расторгуев, SHAMAN, Татьяна Куртукова и многие другие. Известные миллионам композиции должны обрести новое звучание, при этом сохранив свой изначальный смысл.

Непростую задачу перед артистами поставил продюсер Игорь Матвиенко. Услышать «Музыку Победы» уже скоро можно будет в эфире популярных радиостанций и на площадках VK. Как идет работа над проектом — увидел корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Строки, написанные в 1942-м под Сталинградом, в исполнении Владимира Кристовского звучат совсем не как у Утесова. И инструментальная палитра шире, чем просто трофейный аккордеон, на котором этот «Случайный вальс» исполнили впервые. С материалом музыканты Uma2rman давно знакомы.

В свой собственный дом дед Владимира Кристовского, в честь которого назвали его самого, вернулся не в 1945-м, а на год позже. С орденом Красной Звезды и ранением.

«Он был ранен при бомбардировке аэродрома и вернулся с войны, да, уже с такой раненной ногой. Несмотря на это — то, что он жил с палочкой — не терял присутствия духа. Нам есть чему поучиться», — говорит Владимир Кристовский, лидер группы Uma2rman.

Сделать эту связь поколений крепче — главная цель проекта «Музыка Победы». Песни, которые помогли пережить самую страшную войну XX века, поют кумиры тех, кто родился уже в XXI-м.

Современные аранжировки, самое передовое оборудование. Да и вокальная техника у каждого артиста своя. Хорошо знакомые песни звучат по-новому, но все так же: сильно, трепетно и проникновенно.

Материал чувствительный. За тем, чтобы артисты не позволяли себе слишком много вольностей, следит Игорь Матвиенко.

«У них совершенно другая энергетика, они поют уже совершенно с другим внутренним миром. Мы стараемся бережно относиться к музыкальному материалу», — поясняет продюсер и композитор Игорь Матвиенко, народный артист РФ.

И молодежи удается точно подобрать тональность.

«Ты поешь эту песню на 9 Мая в Москве, уже тепло. Там поется про вьюгу, и что во вьюгу в землянке находится человек, которого греет любовь!» — рассказывает о выбранной для нее композиции певица Mia Boyka

«Людям хотелось, конечно же, не только жить войной, но еще и влюбляться, любить, ждать, надеяться. И, наверное, песня больше об этом, о надежде, которую испытывал парень», — отмечает певец Хабиб.

«Музыку Победы» можно будет найти в соцсетях — проект реализуется при поддержке «Вконтакте» — и на стриминговых сервисах. Деньги от прослушивания направят ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО.

«Мою бабушку в Горловке фашисты схватили на улице, возле ее дома фактически. Они по национальным признакам просто кричали ей страшные, какие-то ужасные вещи. Она была маленькой девочкой, моя бабушка Таня», — рассказывает певица Татьяна Куртукова.

«Старшие братья моей мамы воевали, старший ее брат, дядя Коля, погиб. Он 1924-го года рождения, он погиб в 1943-м году», — добавляет народный артист РФ Николай Расторгуев.

И такие истории несут сквозь поколения тот вечный огонь, что мы в груди храним. Вместе с кадрами хроники, фотографиями героев и… песнями, которые — очередное свидетельство того, что человеческая жизнь — мгновение, а память о подвигах и искусство — вечны.

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