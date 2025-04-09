Одессу, как и многие другие города, построили русские. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Конечно же, Запад потакал действиям этого (Киевского. — Прим. Ред.) режима по истреблению всей русской части истории этих земель», — сказал Лавров.

По его словам, генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин, императрица Екатерина II и другие значимые государственные деятели минувших веков осваивали названые земли, построили Одессу, а также другие города, заводы, фабрики и порты.

К тому же Лавров подчеркнул, что все усилия русских представителей власти киевский режим решил «вымарать» из памяти своих граждан, и таким способом следовать на поводу у «западных кукловодов», всегда мечтавших превратить Украину в военную угрозу для России.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лавров заявил, что Европа «окрысилась» на Россию.