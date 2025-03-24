Это не миф: как изменчивая погода влияет на здоровье человека

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Терапевт Исковских: перепады температуры могут усилить воспаление в суставах

Боль в суставах из-за погоды

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Данная взаимосвязь имеет научное объяснение.

Изменчивая погода может вызвать боли в суставах. Об этом изданию Газета.ру рассказал терапевт и специалист по ультразвуковой диагностике Сергей Исковских.

По словам эксперта, негативная реакция организма на перепады температуры, особенно в межсезонье — это не миф, а научно обоснованное явление. Например, в это время нередко начинают болеть суставы.

«Атмосферное давление и влажность влияют на внутрисуставную жидкость, а перепады температуры усиливают воспалительные процессы», — поясняет врач.

Часто страдают от этого люди с артритом, артрозом или старыми травмами. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо тепло одеваться и избегать переохлаждения.

Не только на нашем скелете отражается резкая смена погодных условий, но и на кровеносных сосудах. При повышении температуры они расширяются и сужаются при ее понижении. Это может отразиться на артериальном давлении.

Осторожными в этот период стоит быть тем, кто страдает от болезней сердечно-сосудистой системы. Однако и у здоровых людей при подобных перепадах может наблюдаться недомогание.

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