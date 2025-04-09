Генерал ВС России Иван Попов отправится в зону СВО

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 31 0

Адвокат Буйновский: бывший генерал Иван Попов попросил суд отправить его на СВО

Генерал ВС России Иван Попов отправится в зону СВО

Фото: Потицкий Алексей/ТАСС

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Министерство обороны РФ одобрило запрос бывшего командующего.

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов подал запрос в суд об отправке его на СВО. Об этом 5-tv.ru сообщил Сергей Буйновский — адвокат бывшего генерала.

«Нами заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и отмене меры пресечения. Такое же ходатайство направлено от имени министерства обороны», — заявил юрист.

Иван Попов направлял открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил вернуть его в армию. По сообщению пресс-службы главы государства, о послании российскому лидеру доложили. Запрос был удовлетворен.

Бывший генерал был уволен из Вооруженных сил РФ из-за обвинения в мошенничестве. По версии следствия, Попов причастен к хищению 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подпись генерала Попова в документах оказалась не его. Проведенная по инициативе Следственного комитета почерковедческая экспертиза выявила подделанную подпись в документах.

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