Посвященные 80-летию Победы памятные монеты выпустили в России
На них изображены советские воины и скульптура «Родина-мать».
Фото, видео: 5-tv.ru
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Памятные монеты, посвященные юбилею Великой Победы, выпустил Банк России. Выполнены они из разных металлов. Самая дорогая из золота — номиналом десять тысяч рублей. Есть и золотые 50-ти рублевки. Серебряные монеты представлены в номинале три рубля и 100 рублей.
На каждой — скульптура «Родина-мать зовет». Также монеты украсили изображения советских воинов, рвущихся в атаку и водружающих знамя Победы над рейхстагом.
Памятные деньги из серебра и золота можно приобрести в банковских отделениях.
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