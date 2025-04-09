«Промышленный туризм» позволит путешественникам посетить заводы России и Белоруссии

Разработан новый проект «Промышленный туризм», позволяющий открывать для путешественников экскурсии по заводам и промышленным объектам России и Белоруссии. Об этом рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Чупшева отметила, что в центре внимания — уникальная история кооперации и взаимосвязей российских и белорусских предприятий. В рамках нового маршрута туристы смогут познакомиться с передовыми технологиями и трудовыми традициями двух стран.

«Здесь представлены 50 заводов, предприятий Республики Белоруссии, России с общей историей. Это и кооперационные связи, и исторические связи», — рассказала Чупшева.

Этот проект, по словам Чупшевой, не только расширяет горизонты для любителей нестандартных путешествий, но и углубляет экономическое и культурное сотрудничество между соседями.

Белорусский Институт стратегических инициатив уже проявил интерес к российскому опыту, а Министерство промышленности Республики Белоруссии поддержало идею. В дальнейшем предполагается не только развитие внутреннего туризма, но и привлечение иностранных туристов, заинтересованных в промышленной специфике стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что для туроператоров предложили ввести новые штрафы.