В России за год зарегистрировано 145 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В Российской Федерации значительная доля наркотических веществ попадает в незаконный оборот с помощью нелегальных мигрантов. Об этом рассказал бывший сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России (РУБОП) Москвы Михаил Игнатов в беседе с информационным агентством URА.RU.

В течение минувшего года в Российской Федерации было зарегистрировано 145 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это составляет примерно десятую часть от общего числа зарегистрированных преступлений в стране.

Сотрудники правоохранительных органов смогли раскрыть около 70% таких преступлений и конфисковать более 25 тонн запрещенных веществ.

«Для распространения наркотиков часто используются курьеры служб доставки, например, разносящие еду. Курьер, доставляющий пиццу, не привлекает особого внимания, это позволяет ему незаметно раскидать наркотики по подъездам», — рассказал Михаил Игнатов.

В качестве решения проблемы Игнатов предложил ввести систему трудовых виз для мигрантов, которая позволит регулировать их деятельность. Однако, по его мнению, любые инициативы по ужесточению миграционной политики блокируются в Государственной думе влиятельным «мигрантским лобби», которое тесно связано с этническими диаспорами.

В беседе с корреспондентом URA.RU депутат Государственной Думы Ярослав Нилов выразил глубокую озабоченность по поводу роли и деятельности диаспор в России. По его мнению, действия некоторых представителей диаспор вызывают множество вопросов и требуют более тщательного контроля со стороны государственных органов.

Нилов подчеркнул необходимость более пристального внимания к деятельности диаспор и призвал к обсуждению этой проблемы на встречах с представителями посольств и делегаций из разных стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал о закрытии сети кальянных в Санкт-Петербурге.