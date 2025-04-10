Работник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой змеи

Несчастный случай в Московском зоопарке. Сотрудник погиб от укуса ядовитой змеи. Это произошло во время кормления кораллового аспида.

На место прибыли три бригады скорой помощи, но спасти зоотехника не удалось. Он умер спустя 25 минут после укуса от анафилактического шока, вызванного ядом.

Представители зоопарка пообещали оказать семье погибшего всю необходимую помощь. По факту смерти в зоопарке проводится проверка.