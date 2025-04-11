В Москве состоялось официальное открытие весеннего этапа акции «Дни российских вин — 2025»

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В Москве прошло открытие весеннего этапа акции «Дни российских вин — 2025»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Доля отечественной продукции на полках магазинов, отмечают эксперты, растет — как и качество напитка.

В Москве прошло официальное открытие весеннего этапа всероссийской акции «Дни российских вин — 2025». Ценители напитка могут ознакомиться с отечественной продукцией. Эксперты отмечают: вино, произведенное в России, год от года становится качественнее. В результате интерес и у ритейлеров, и у покупателей растет.

«Здесь важно отметить, что с каждым годом потребитель видит качественное вино, потому что это технологии, которые производители учатся ежегодно на своих ошибках и делают, действительно, идут вперед, развиваются. Но и это, конечно, сама лоза, которая становится все старше и старше. Она дает более качественной материал, из которого можно сделать, на самом деле, очень крутые вина», — подчеркивает Артур Саркисян, Председатель экспертной группы дегустационной комиссии «Винный гид России» Роскачества.

Помимо качества, растет и число российских производителей. Если раньше в магазинах в большей степени были представлены зарубежные вина. То сейчас на полках их теснят бутылки с отечественным вином.

«Сегодня мы работаем более чем с 20 производителями и это как большие компании, которые производят миллионы бутылок каждый год, так и маленькие бутиковые винодельни, которые открываются снова и снова. С каждым годом их становится больше, они заходят на рынок, презентуют свою продукцию, получают оценки экспертов», — рассказала Наталья Духина, генеральный директор компании «Первый нос».

Акция «Дни российских вин» проходит уже восьмой год. На старте в ней участвовали всего пять торговых сетей. Сейчас их уже больше 20-ти.

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