Расходы США после начала президентского срока Трампа выросли на $154 миллиарда

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 13 0

Не помогают даже усилия Илона Маска.

Расходы США после начала президентского срока Трампа выросли на $154 миллиарда

Фото: www.globallookpress.com/Christian Ohde

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Государственные расходы США после вступления в должность президента Дональда Трампа выросли на 154 миллиарда долларов, несмотря на усилия Департамента эффективности госуправления под руководством миллиардера Илона Маска. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Федеральные расходы выросли с тех пор, как президент Трамп вступил в должность, даже несмотря на то что Департамент эффективности госуправления сокращает рабочие места и закрывает программы по обеспечению разнообразия», — передает тревожные новости издание.

Согласно проведенному анализу ежедневных финансовых отчетов министерства финансов США, начиная с момента инаугурации нового президента, государственные расходы непрерывно неуклонно росли. В результате, их размер, по сравнению с аналогичным временным промежутком в прошлом году, увеличился на 154 миллиарда долларов.

Расходы продолжают расти даже несмотря на увеличение различных налогов, пошлин и сборов. Одной из причин этому может быть повышение социальных выплат и расходов на медицинские программы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп назвал Илона Маска бесполезным.

+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
84.00
-1.02 96.22
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:40
Расходы США после начала президентского срока Трампа выросли на $154 миллиарда
21:20
«Оставаться людьми»: Хабенский и Емельянов рассказали, как творить добро
21:00
Песков сообщил о возможности разговора Путина и Трампа после встречи с Уиткоффом
20:47
Кто даст больше Киеву: британцы тратят последние деньги на Украину
20:29
«Скрытный образ жизни»: где живет Елена Степаненко
20:15
Киевский режим пять раз за сутки атаковал российские энергообъекты

Сейчас читают

«В дикой депрессии»: Паша Техник предчувствовал свою смерть
«Моя близкая» — Николай Басков поставил на место хейтеров Лолиты Милявской
Девичья Розовая Луна: чем созвездие Дев одарит в полнолуние 13 апреля 2025
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп