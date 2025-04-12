Российский экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Космонавты с МКС Овчинин, Вагнер и Песков поздравил россиян с Днем космонавтики

Фото, видео: Пресс-служба ГК «Роскосмос»; 5-tv.ru

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Ровно 64 года назад Юрий Гагарин облетел Землю на корабле «Восток-1».

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, находящиеся на Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днем космонавтики. Видео с посланием было опубликовано в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос». Как отмечается в сообщении, космос в РФ всегда был больше, чем профессия.

Первым от всего сердца соотечественников поздравил с важным праздником Алексей Овчинин. Иван Вагнер отметил, что после полета легендарного Юрия Гагарина путешествие за пределы земной орбиты стало мечтой миллионов мальчишек и девчонок. И сегодня их интерес к космонавтике не ослабевает.

«Россия всегда славилась талантами, и благодаря подвигу десятков тысяч мужчин и женщин мы стали первыми в космосе», — сказал Вагнер.

Как отметил Кирилл Песков современные российские космонавты продолжают дело великих предшественников. От лица экипажа он поблагодарил за труд всех работников ракетно-космической отрасли, пожелал им благополучия и радости от новых побед в космосе.

Юрий Гагарин на борту «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур», чтобы совершить первый в мире орбитальный полет вокруг Земли, 12 апреля 1961 года. Его путешествие продлилось 108 минут, а на месте приземления в Саратовской области позже был создан Парк покорителей космоса имени Гагарина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские космонавты прокомментировали мифы о своей работе, которые породил кинематограф.

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