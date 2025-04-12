Гражданин Украины с контактами ВСУ, СБУ и ГУР в телефоне дважды пытался попасть в Россию

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 50 0

И дважды его «заворачивали» пограничники в «Шереметьево».

Гражданин Украины с контактами ВСУ, СБУ и ГУР в телефоне дважды пытался попасть в Россию

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Гражданин Украины, в телефоне которого были обнаружены контакты сотрудников ВСУ, СБУ и ГУР, дважды пытался попасть в РФ. Об этом пишут журналисты РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, и в том, и в другом случае мужчина был остановлен пограничниками столичного аэропорта «Шереметьево».

Кроме того, отмечается, что среди его подписок в соцсетях оказались проукраинские каналы, а личная переписка с родственниками содержала негативные комментарии, касающиеся СВО.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд заочно приговорил иностранного наемника к 14 годам тюрьмы за службу в ВСУ.

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