Актеру Белоголовцеву потребовалась помощь врачей из-за осложнений после инсульта

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 20 0

Его артист перенес в августе 2024 года.

Актер Белоголовцев обратился за медпомощью из-за осложнений после инсульта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Никита Успенский

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Актер Сергей Белоголовцев обратился за помощью в одно из медучреждений Москвы. Причина — осложнения после перенесенного им ранее инсульта. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Телеведущий обратился в один из специализированных центров для прохождения реабилитации», — отметил наш собеседник.

По данным инсайдера, в августе 2024 года актер перенес ишемический инсульт.

Для звезды «33 квадратных метров» проблемы со здоровьем не редкость. В декабре Белоголовцеву удалили аппендицит, об этом писал 5-tv.ru со слов пресс-секретаря актера. По словам представителя артиста, операция прошло успешно — хорошо, что аппендицит удалось вовремя обнаружить и предотвратить неприятные последствия. Хирургическое вмешательство артисту проводили в одной из московских больниц.

Ранее сам артист рассказывал 5-tv.ru, насколько трудна судьба родителей, воспитывающих особенного ребенка. Сын Сергея и его супруги Натальи Евгений с рождения страдает ДЦП. Родители отдали много сил, чтобы помочь ребенку вырасти и встать на ноги. Евгений выжил вопреки прогнозам врачей, когда вырос, поступил в институт и даже работал на телевидении.

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