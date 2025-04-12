Актеру Белоголовцеву потребовалась помощь врачей из-за осложнений после инсульта

Актер Сергей Белоголовцев обратился за помощью в одно из медучреждений Москвы. Причина — осложнения после перенесенного им ранее инсульта. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Телеведущий обратился в один из специализированных центров для прохождения реабилитации», — отметил наш собеседник.

По данным инсайдера, в августе 2024 года актер перенес ишемический инсульт.

Для звезды «33 квадратных метров» проблемы со здоровьем не редкость. В декабре Белоголовцеву удалили аппендицит, об этом писал 5-tv.ru со слов пресс-секретаря актера. По словам представителя артиста, операция прошло успешно — хорошо, что аппендицит удалось вовремя обнаружить и предотвратить неприятные последствия. Хирургическое вмешательство артисту проводили в одной из московских больниц.

Ранее сам артист рассказывал 5-tv.ru, насколько трудна судьба родителей, воспитывающих особенного ребенка. Сын Сергея и его супруги Натальи Евгений с рождения страдает ДЦП. Родители отдали много сил, чтобы помочь ребенку вырасти и встать на ноги. Евгений выжил вопреки прогнозам врачей, когда вырос, поступил в институт и даже работал на телевидении.