ВСУ потеряли более 175 боевиков за сутки на курском направлении

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 26 0

Россия продолжает наносить поражения киевским неонацистам.

ВСУ потеряли более 175 боевиков за сутки на курском направлении

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Тема:
Курская область Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 175 боевиков на курском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня», — уточнило ведомство в своем в Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что за сутки было уничтожено 13 единиц боевой техники и орудий. В частности, боевая машина пехоты, бронетранспортер, автомобили, гаубица и минометы.

За все время ведения боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли суммарно более 70 тысяч военнослужащих, а также 405 танков, 332 боевые машин пехоты, 302 бронетранспортера, более двух тысяч боевых бронированных машин и почти три тысячи автомобилей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бомбардировщик Су-25 поразил скопление подразделений ВСУ в Курской области.

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