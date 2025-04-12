Россия продолжает наносить поражения киевским неонацистам.
Фото: Коновалов Алексей/ТАСС
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 175 боевиков на курском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня», — уточнило ведомство в своем в Telegram-канале.
В заявлении подчеркивается, что за сутки было уничтожено 13 единиц боевой техники и орудий. В частности, боевая машина пехоты, бронетранспортер, автомобили, гаубица и минометы.
За все время ведения боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли суммарно более 70 тысяч военнослужащих, а также 405 танков, 332 боевые машин пехоты, 302 бронетранспортера, более двух тысяч боевых бронированных машин и почти три тысячи автомобилей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что бомбардировщик Су-25 поразил скопление подразделений ВСУ в Курской области.
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