«Цой жив»: фанаты лидера «Кино» возвращают его стене на Арбате прежний облик

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 26 0

Фанаты Виктора Цоя пытаются убрать граффити о Паше Технике со стены на Арбате

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Артем Свечников; 5-tv.ru

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К делу подключились и художники.

Фанаты рок-музыканта Виктора Цоя пытаются вернуть прежний облик знаменитой стене, посвященной лидеру группы «Кино» на Арбате, которую на днях осквернили граффити о рэпере Паше Технике (настоящее имя Павел Ивлев. — Прим.ред.). Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Сначала поклонники оставили надпись: «Цой жив, Техник мертв». Но теперь к делу старательно подошли и художники, которые пытаются перекрыть знаками и яркими фразами из творчества музыканта любое упоминание о Технике.

Неизвестно, с какой целью, 12 апреля фанаты рэпера пришли к знаменитой «Стене Цоя» и покрыли его потрет большими буквами. Художник Роман Яковлев одним из первых принял участие в том, чтобы исправить ситуацию.

На плакатах, которыми Яковлев перекрыл творчество вандалов, изображен лидер группы «Кино», показывающий неприличный жест. Очевидно, тем, кто считает его наследие менее ценным, чем наследие Паши Техника.

В Интернете придерживаются аналогичного мнения, говоря, что поклонники рэпера перешли невидимую грань и что граффити стало актом неуважения к памяти великого музыканта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что лидер группы «Бахыт-Компот» прокомментировал битву фанатов Цоя и Техника.

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