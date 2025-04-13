Опять перенесли: петербуржцы не могут вылететь в Египет больше суток

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Вылет из Петербурга в Шарм-эш-Шейх задержали почти на полтора дня

Опять перенесли: петербуржцы не могут вылететь в Египет больше суток

Фото: ИЗВЕСТИЯСергей Лантюхов

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В Северо-Западной транспортной прокуратуре уточнили, что вылет перенесли на 12:00 14 апреля.

Рейс из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, который должна была выполнить египетская авиакомпания, вновь отложили. Как сообщили ТАСС в Северо-Западной транспортной прокуратуре, самолет, запланированный на 02:50 ночи, теперь перенесли на 12:00 14 апреля.

Причина задержки осталась прежней — поздний прилет воздушного судна. По данным служб аэропорта, вылета ожидают около 160 пассажиров. Людям продлили размещение в гостинице.

Ситуацию контролирует Петербургская транспортная прокуратура. В ведомстве проверяют, как авиакомпания соблюдает права пассажиров и выполняет обязательства, предусмотренные авиационными правилами.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажиры авиакомпании Azur Air не смогли вовремя вылететь из Пхукета в Москву — рейс задержали почти на 19 часов из-за оперативной корректировки расписания. Изначально самолет должен был отправиться 12 апреля в 12:50 по местному времени (8:50 мск), однако вылет несколько раз откладывали.

Также 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3. Летчик погиб.

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