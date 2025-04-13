«Если будет мальчишка»: Филипп Киркоров выбрал имя для будущего сына

Исполнитель планирует стать многодетным отцом.

Народный артист России Филипп Киркоров готовится к появлению третьего наследника в семье. Об этом пишет 7Дней.ру.

«Я понял, что если еще когда-нибудь у меня будет мальчишка, я обязательно назову его Мироном», — признался он.

Подобный выбор, по словам певца, не был случайным. Недавно он познакомился с младшим сыном коллеги по цеху — Стаса Костюшкина. Имя девятилетнего мальчика настолько приглянулось Киркорову, что он твердо решил назвать так же своего будущего ребенка. Однако для дочери артист имя еще не придумал.

«А любимое имя девочки для меня — Виктория, так звали мою маму. Победа», — подчеркнул он.

Дочь Аллу-Викторию исполнитель уже воспитывает. Свое первое имя девочка получила в честь народной артистки СССР Аллы Пугачевой, с которой Киркоров состоял в браке до 2005 года. Вторым наследником певца является 12-летний Мартин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому доверяет Филипп Киркоров.