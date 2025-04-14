«Портить себе карму»: адвокат о том, законно ли поступление Вали Карнавал в вуз

Блогер оказалась в центре скандала, когда стала студенткой университета без сдачи экзаменов.

Популярный блогер Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, поступила в Финансовый университет в соответствии с правилами. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал адвокат Александр Кудряшов на премьере танцевального спектакля «Все, что после» в рамках проекта «Театр в кино».

Основываясь на тех данных, которые были опубликованы в Интернете, он с уверенностью заявляет, что певица поступила без поблажек. Как сообщили в самой администрации вуза, девушка осуществила перевод из другого института. Блогер окончила колледж, получила диплом, а затем поступила РАНХиГС, перевелась в зарубежный вуз и проделала ту же самую схему, но теперь уже чтобы стать студенткой Финансового университета.

«В данном случае у нее, насколько мне известно, вот этот как раз путь от школы до университета пройден полноценно. То есть может быть не так, как хотелось бы, но школа, колледж, университет. Еще раз говорю, нет ничего такого. Вопрос в том, что сейчас обсуждают, как она попала в середине года, весной, в престижный вуз без всяких экзаменов. <…> Я не думаю, что такой престижный вуз стал бы из-за публичной личности портить себе карму», — ответил адвокат.

Он объяснил: дело в том, что если другой вуз договорился с Финансовым университетом о переводе студента, который сдал все необходимые дисциплины, то никаких проблем быть не должно. И действительно, через все это можно пройти без сдачи вступительных экзаменов.

«Я знаю только то, что у нее есть предварительное, предвузовское образование, которое могло бы по общему правилу дать ей возможность туда поступить», — подчеркнул он.

Кудряшов также отметил, что если кто-то сомневается в законности решения университета, то человек может обратиться в соответствующие компетентные органы для проведения проверки.

На днях певица оказалась в центре скандала после того, как поступила в московский вуз в конце учебного года, не сдавая экзамены, когда набор людей еще не начался.

Многие абитуриенты выразили свое возмущение, заявив, что девушка имеет всего лишь девять классов образования, но заняла место тех, кто готовился к ЕГЭ на протяжении нескольких лет. Это очень стрессовая ситуация, как для школьников, так и для их родителей.

Тем более общественность возмутило то, что ей устроили почести, которые навряд ли будут оказывать другому абитуриенту. Личный прием с ректором от университета, экскурсия и фотосессия.

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