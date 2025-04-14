На Землю обрушится шторм: прогноз магнитных бурь на апрель 2025 года

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 16 0

Вероятность магнитного шторма 16 апреля составляет 70%

прогноз магнитных бурь на 15 апреля 2025 года

Фото: 5-tv.ru

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В ближайшие дни на Солнце ожидаются сильные вспышки.

Магнитный шторм с вероятностью 70% накроет Землю вечером 16 апреля. Об этом сообщает агентство URA.RU.

Во вторник ситуация останется спокойной. Возможность слабого возмущения всего 30%. Однако уже на следующие сутки, в среду, планета подвернется геомагнитному шторму. Ожидается, что примерно в 17 часов по московскому времени уровень магнитной бури подскочит до шести баллов по Кр-индексу, что оказывает на среднюю активность вспышек на Солнце. Но не стоит исключать, что вероятность шторма 70%.

Однако это не конец по прогнозу на апрель. В четверг будет слабая магнитная буря. А с 18 по 20 число небольшая передышка, после этого ожидаются новые волнения. Активность магнитосферы планеты поднимется до «красных» значений 22 и 24 апреля, а также 2, 5, 6 и 7 мая.

В остальные дни геомагнитная обстановка будет спокойная. Но все может измениться буквально за несколько дней, поэтому метеозависимым людям лучше сохранять бдительность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Иван Лобода подверг сомнению влияние магнитных бурь на самочувствие человека.

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