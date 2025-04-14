Очевидные и не очень: стоматологи назвали главных врагов зубов

Простые лайфхаки помогут сохранить здоровье ротовой полости.

Энергетики, сахар и плохая гигиена — главные причины разрушения зубов. Об этом Lenta.ru рассказали стоматолог-терапевт Бахтиер Шокиров и врач-гигиенист Никита Краснов.

По словам Шокирова, самый разрушительный удар по эмали наносят энергетические напитки. Из-за высокого уровня сахара и кислот они буквально разъедают защитный слой зуба. В составе — лимонная и фосфорная кислоты, которые резко снижают pH во рту. Если этот показатель опускается ниже 5,5, запускается процесс деминерализации — эмаль теряет прочность и легко повреждается.

«Кариес — это бактериальная бляшка, которая переросла в огромную колонию. Эта колония выделяет кислоты и питается легкими углеводами, что в итоге приводит к поражению эмали», — объяснил он.

Добавляют проблем и другие факторы: Краснов уточнил, что злоупотребление сладким и нерегулярная чистка зубов только ускоряют разрушение эмали. Есть участки, которые невозможно очистить без помощи стоматолога — именно там и накапливаются бактерии. Отказ от визитов к специалисту только усугубит ситуацию.

Если исключить сахар рациона не получается, врачи советуют полоскать рот водой после сладкой трапезы. Но важно: сразу чистить зубы нельзя — ослабленная эмаль может пострадать еще сильнее. Лучше подождать минимум полчаса.

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