Очевидные и не очень: стоматологи назвали главных врагов зубов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Стоматолог Шокиров: сахар и нерегулярная гигиена — основпричины проблем с зубами

Стоматологи назвали главных врагов зубов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Простые лайфхаки помогут сохранить здоровье ротовой полости.

Энергетики, сахар и плохая гигиена — главные причины разрушения зубов. Об этом Lenta.ru рассказали стоматолог-терапевт Бахтиер Шокиров и врач-гигиенист Никита Краснов.

По словам Шокирова, самый разрушительный удар по эмали наносят энергетические напитки. Из-за высокого уровня сахара и кислот они буквально разъедают защитный слой зуба. В составе — лимонная и фосфорная кислоты, которые резко снижают pH во рту. Если этот показатель опускается ниже 5,5, запускается процесс деминерализации — эмаль теряет прочность и легко повреждается.

«Кариес — это бактериальная бляшка, которая переросла в огромную колонию. Эта колония выделяет кислоты и питается легкими углеводами, что в итоге приводит к поражению эмали», — объяснил он.

Добавляют проблем и другие факторы: Краснов уточнил, что злоупотребление сладким и нерегулярная чистка зубов только ускоряют разрушение эмали. Есть участки, которые невозможно очистить без помощи стоматолога — именно там и накапливаются бактерии. Отказ от визитов к специалисту только усугубит ситуацию.

Если исключить сахар рациона не получается, врачи советуют полоскать рот водой после сладкой трапезы. Но важно: сразу чистить зубы нельзя — ослабленная эмаль может пострадать еще сильнее. Лучше подождать минимум полчаса.

Ранее 5-tv.ru писал, что стоматолог рассказал о влиянии интервального голодания на здоровье зубов.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.00
-1.02 96.22
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:28
Суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана»*
16:20
Токсичная идеология: министр здравоохранения РФ раскритиковал бодипозитив
16:08
Очевидные и не очень: стоматологи назвали главных врагов зубов
16:01
Генпрокурор Игорь Краснов прибыл с визитом в Абу-Даби
15:51
Хоккейные матчи между Россией и США могут пройти в Петербурге и Вашингтоне
15:38
Ни капли молочного жира: в магазинах Санкт-Петербурга нашли поддельный творог

Сейчас читают

Американским компаниям подвезли свежего российского урана
Экипажи Су-25 ударили по позициям ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп