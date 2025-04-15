Ночной кошмар: почему нельзя будить питомцев при «беге» или «плаче» во сне
Ветеринар Шеляков: внезапное пробуждение может стать стрессовым для животных
Фото: 5-tv.ru
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Подрагивание конечностей у любимца — абсолютно нормально.
В момент, когда собаки и кошки совершают движения похожие на бег во сне, с ними все в порядке, поэтому животные не следует будить. Об этой реакции и опасности кошмаров домашних любимцев в беседе с Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков.
Для начала необходимо заметить, что сон распределяется на фазы, быстрая из которых сопровождается сновидениями и двигательной активностью. В это время происходит, например, вращение глазными яблоками, дергаются лапы, что может сопровождаться скулением. При этом пробуждение на таком этапе станет для животного стрессовым.
У кошек и собак, как и у людей, сны бывают приятные и нет, а вторые могут закончиться внезапным и испуганным подъемом, что часто негативно сказывается на здоровье.
«Пробуждение от испуга во сне может сопровождаться выбросом адреналина. Это может стать причиной инсульта, инфаркта у животного ночью. Также могут участиться эпилептические приступы, у кого есть эпилепсия», — пояснил Шеляков.
Кошмарные сны у животных нередко вызывают нарушения сосудов. Так, инсульт или инфаркт могут произойти не только от чрезмерной нагрузки и эмоциональной волны, но и во время отдыха четвероного друга.
В связи с этим по рекомендации ветеринара назначаются успокоительные и седативные препараты для животных. Однако Шеляков предупредил, что самостоятельно такие лекарства питомцу давать не нужно.
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