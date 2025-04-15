Память о подвигах: в Ташкенте прошла акция «Чтения Победы»

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

Со сцены прозвучали произведения Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского и других советских авторов.

В Ташкенте пройдет акция «Чтения Победы»

Фото: may9.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Международное литературно-музыкальное мероприятие из цикла «Чтения Победы», посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Ташкенте. Событие посвящено роли узбекского народа в ВОВ.

Каждый третий житель Республики Узбекистан участвовал в борьбе против фашистов, на фронт ушли более миллиона узбеков. В то же время тыл наладил исправную работу эвакуированных предприятий, а также научных учрежений. В столице Узбекистана в военные года от голода спаслись тысячи советских граждан, среди них — дети, потерявшие родителей.

В «Чтениях Победы. Ташкент» поучаствовали народный артист России Дмитрий Харатьян, а также народные артисты Республики Узбекистан Мансур Ташматов, Абзал Рафиков, Анастасия Пенькова, а также народная артистка Республики Татарстан Феруза Халдарова.

Со сцены прозвучали произведения Шарафа Рашидова, Гафура Гуляма, Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского и других советских авторов.

«Чтения Победы» — это масштабный проект, который рассказывает о героических подвигах военных и мирных жителей во время ВОВ. В нем участвуют популярные артисты и общественные деятели. «Чтения» уже прошли в Москве, Волгограде и Калининграде.

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