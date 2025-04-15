ВС РФ за сутки поразили аэродром ВСУ и цеха сборки ударных беспилотников противника

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

ПВО уничтожили 304 украинских БПЛА самолетного типа.

ВС РФ за сутки поразили аэродром ВСУ, цеха сборки ударных беспилотников

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

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ВС РФ за сутки поразили аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ), цеха сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что ПВО за сутки уничтожили 304 украинских беспилотника самолетного типа. Потери ВСУ на белгородском направлении за сутки составили до 90 боевиков.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ударили «Искандерами» по месту проведения совещания командного состава ВСУ.

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