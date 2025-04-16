Идеальный штурм: 80 лет назад началась Берлинская наступательная операция
Ко Дню Победы на всей территории ФРГ пройдут 14 акций «Бессмертного полка».
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Капустянский; 5-tv.ru
80 лет назад началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. Чтобы овладеть столицей рейха, была разработана подробная схема города и всех подступов к нему. Составить карты помогли летчики-разведчики, которые сделали более 16 тысяч аэрофотоснимков, а также полученные от пленных немцев показания и трофейные документы.
К апрелю 1945-го гитлеровская армия все еще представляла собой грозную силу. К немецкой столице были стянуты не только части вермахта, но и эсэсовцы всех мастей. Ширина фронта боевых действий растянулась на 300 километров. О том, как брали немецкую столицу, до сих пор помнят участники тех кровопролитных боев. Алексею Дмитриевичу Самохину — 100 лет.
«Операция — не из простых операций. Во-первых, перед Берлином была сосредоточена не одна армия, а пять армий. Задача была у всех одна: как можно быстрее и без потерь овладеть именно этой столицей», — заявил ветеран Алексей Самохин.
На официальные мероприятия ко Дню Победы, которые пройдут в ФРГ, ни российское, ни белорусское посольство не приглашают. Но это не помешает почтить память тех, кто погиб, освобождая мир от фашизма. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев.
«Это является абсолютным приоритетом не только посольства, но и всех российских загранучреждений в Германии. Не секрет, что здесь, в ФРГ, находятся более 4000 российских воинских захоронений в самых разных частях страны. Это и боевые могилы, это могилы узников концлагерей, куда мы тоже обязательно приедем. Это могилы жертв принудительного труда, насильственно угнанные наши граждане, которые тоже здесь в большом количестве похоронены. Постараемся никого не забыть», — заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
По словам дипломата, в Германии пройдут 14 «Бессмертных полков», и заявки продолжают поступать. Это уже согласованные с местными властями акции.
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