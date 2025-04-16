Идеальный штурм: 80 лет назад началась Берлинская наступательная операция

Эфирная новость 42 0

Ко Дню Победы на всей территории ФРГ пройдут 14 акций «Бессмертного полка».

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Капустянский; 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

80 лет назад началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. Чтобы овладеть столицей рейха, была разработана подробная схема города и всех подступов к нему. Составить карты помогли летчики-разведчики, которые сделали более 16 тысяч аэрофотоснимков, а также полученные от пленных немцев показания и трофейные документы.

К апрелю 1945-го гитлеровская армия все еще представляла собой грозную силу. К немецкой столице были стянуты не только части вермахта, но и эсэсовцы всех мастей. Ширина фронта боевых действий растянулась на 300 километров. О том, как брали немецкую столицу, до сих пор помнят участники тех кровопролитных боев. Алексею Дмитриевичу Самохину — 100 лет.

«Операция — не из простых операций. Во-первых, перед Берлином была сосредоточена не одна армия, а пять армий. Задача была у всех одна: как можно быстрее и без потерь овладеть именно этой столицей», — заявил ветеран Алексей Самохин.

На официальные мероприятия ко Дню Победы, которые пройдут в ФРГ, ни российское, ни белорусское посольство не приглашают. Но это не помешает почтить память тех, кто погиб, освобождая мир от фашизма. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Это является абсолютным приоритетом не только посольства, но и всех российских загранучреждений в Германии. Не секрет, что здесь, в ФРГ, находятся более 4000 российских воинских захоронений в самых разных частях страны. Это и боевые могилы, это могилы узников концлагерей, куда мы тоже обязательно приедем. Это могилы жертв принудительного труда, насильственно угнанные наши граждане, которые тоже здесь в большом количестве похоронены. Постараемся никого не забыть», — заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

По словам дипломата, в Германии пройдут 14 «Бессмертных полков», и заявки продолжают поступать. Это уже согласованные с местными властями акции.

Тема:
День Победы 9 Мая
15 апр
«Весьма жесткие заявления»: в Кремле отреагировали на угрозы Каллас странам ЕС
15 апр
Память о подвигах: в Ташкенте прошла акция «Чтения Победы»
14 апр
К 80-летию Победы готовится более 100 тысяч культурных мероприятий
13 апр
Дипломаты из России и стран СНГ возложили цветы к памятнику героям Красной армии в Вене
13 апр
Чтобы помнили: «Бессмертный Полк» в этом году пройдет в смешанном формате
11 апр
Лавров: Россия рассчитывает увидеть всех лидеров СНГ на Параде Победы 9 Мая
9 апр
Посвященные 80-летию Победы памятные монеты выпустили в России
9 апр
Проект «Музыка Победы» стартует в России накануне 9 Мая
2 апр
Фестиваль «Золотая Маска» начался в Москве с бурятской исторической драмы
31 мар
МИЦ «Известия» запустил уникальный виртуальный музей «Великая Победа»
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.30
-0.47 93.68
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:59
Спустя 30 лет: Россия возобновляет прямое авиасообщение с Абхазией
8:42
Идеальный штурм: 80 лет назад началась Берлинская наступательная операция
8:26
Цены бьют рекорды: россияне все чаще выбирают для отдыха Дальний Восток
8:15
На Багамских островах приостановлена посадка ракет SpaceX
8:11
Достались трусы и собачьи миски: отец Яниса Тиммы подозревает Анну Седокову в краже дорогих вещей
8:00
«Буду считать — сойду с ума»: Басков поделился тонкостями ремонта в своем доме

Сейчас читают

Посол РФ заявил о миллиардных потерях Германии от санкций
«Не ради хайпа»: Mary Gu поделилась опытом в благотворительности
«Я прекрасно выгляжу»: Алена Апина вышла на красную дорожку в провокационном наряде
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп