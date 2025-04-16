«Взгляды в спину»: Алена Апина о зависти в российском шоу-бизнесе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 81 0

Алена Апина: никогда не завидовала своим коллегам по шоу-бизнесу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Знаменитость не интересует то, что говорят о ней другие.

Заслуженная артистка России Алена Апина никогда своим коллегам не завидовала. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Удачные песни».

По словам знаменитости, она не сравнивает свои достижения с достижениями других артистов. А о том, завидовал ли кто-то ей, она не знает. То, что говорят за спиной, ее мало интересует.  

«Это их личные проблемы. Косые взгляды, взгляды в спину и так далее. Мне говорят только хорошее, и я слышу только хорошее», — призналась Апина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Апина вышла на красную дорожку в провокационном наряде. 60-летняя артистка предпочитает появляться на мероприятиях в том, что отражает ее настроение. Отличная физическая форма позволяют экспериментировать. Певица похудела и радуется отражению в зеркале. Она старается придерживаться того образа жизни, который помог ей вернуть  фигуру, что устраивает исполнительницу. Правда, этот наряд она подбирала не самостоятельно. Апиной его предложил модельер.

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