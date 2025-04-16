«Память осталась»: в Ташкенте прошла акция «Чтения Победы»

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Перед гостями выступили известные культурные и общественные деятели.

Фото, видео: © РИА Новости/Авенир Дебердеев; 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

Ташкент первым из зарубежных городов принял участие в акции «Чтения Победы». Для того, чтобы почтить память героев Великой отечественной, в столице Узбекистана прозвучали строки из произведений авторов военных лет, которые жили и творили в Республике, а также произведения узбекских писателей и поэтов. Вклад народа в общую победу колоссален. Каждый третий житель Узбекской ССР принял участие в борьбе с нацизмом. Около двух миллионов жителей республики отправились на фронт, а тыл обеспечил бесперебойную работу эвакуированных предприятий.

«Эту победу ковали огромное количество национальностей, народностей, этносов. Здесь жил и родился мой отец, бабушка здесь жила, мои родственники, но уже, к сожалению, никого не осталось практически. Но память осталась — это важное самое. Мы эту память должны нести дальше и передавать молодым поколениям», — заявил народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

«Чтения Победы» — это масштабный проект о подвигах солдат и простых граждан во время Великой Отечественной войны. В мероприятиях участвуют известные культурные и общественные деятели. В нашей стране акцию уже провели в Москве, Волгограде и Калининграде.

Тема:
День Победы 9 Мая
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