«Бредит Марсом»: Путин сравнил Маска с советским конструктором Королевым

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 70 0

Путин сравнил Маска с советским инженером Королевым

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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У России в планах исследовать дальний космос, Луну и Марс.

Президент России Владимир Путин заявил, что американский предприниматель Илон Маск представляет тип человека, который «горит идеей» и способен двигать науку вперед. На встрече со студентами МГТУ имени Баумана российский лидер сравнил миллиардера с советским инженером Сергеем Королевым, отметив, что такие «одержимые» появляются в мире нечасто.

«Есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею», — сказал Путин.

По его словам, именно благодаря таким людям становятся реальностью даже те проекты, которые поначалу кажутся фантастикой.

Президент также рассказал, что Россия не собирается оставаться в стороне от космической гонки. В планах — дальний космос, Луна, Марс. Однако, подчеркнул он, прежде чем отправлять экспедиции на другие планеты, нужно решить ряд серьезных задач.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин обозначил приоритеты развития региональной инфраструктуры.

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