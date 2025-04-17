Россия запросила консультацию Совбеза ООН по вопросам ударов Украины по РФ

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 14 0

Киевский режим нагло нарушает мораторий на удары по объектам энергетики.

Россия запросила консультацию Совбеза ООН по вопросам ударов Украины по РФ

Фото: www.globallookpress.com/ Lev Radin

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Российская Федерация запросила у Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) закрытые консультации по вопросам обсуждения моратория на обмен ударами по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствия Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины», — отчитался чиновник.

Переговоры состоятся в 23:30 по Московскому времени — после них также планируется провести пресс-конференцию с журналистами различных международных СМИ. Необходимость в данных консультациях возникла после того, как Вооруженные силы Украины на протяжении всех предусмотренных мораторием 30-ти дней продолжали наносить удары по различным объектам российской энергетики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности Украины к полному и безоговорочному прекращению огня.

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