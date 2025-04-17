«Потеря любимого человека»: Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы

Исполнительница посвятила спортсмену песню.

Певица Анна Седокова дала первое интервью после смерти своего бывшего мужа Яниса Тиммы. Исполнительница рассказала, что посвятила спортсмену свою новую песню «Ешь, люби, молись».

«Не секрет и не будем говорить, что я переживала самый сложный период действительно в жизни. И когда… И потеря любимого человека, потеря человека, который был очень важен для тебя, стала для меня огромным горем, несмотря на то, что у нас было сложно все. Меня атаковало огромное количество журналистов. Все хотели интервью и до сих пор хотят… Но я сказала одно: „Я не могу рассказать вам, потому что сама еще не понимаю, что произошло“. Очень сложно у нас все было», — призналась Седокова.

Трагедия случилась спустя неделю после того, как Анна и Янис официльно развелись. Их отношения всегда были непростыми. Даже свадьба не обошлась без скандала — стоило заключить брак, тотчас стало известно, что Тимма бросил ради Седоковой жену с маленьким ребенком.

После смерти баскетболиста Анна столкнулась с едкой критикой со стороны его семьи и друзей. Певица с трудом пережила случившееся, вернуться в привычный режим жизни, по собственному признанию, ей удалось только благодаря детям.

«Я просто в какой-то момент поняла, что должна идти дальше. У меня дети, у меня жизнь. Я должна идти дальше», — рассказала певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что отец Тиммы подозревает Седокову в краже дорогих вещей.