«Потеря любимого человека»: Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Анна Седокова дала первое интервью после смерти Яниса Тиммы

Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Исполнительница посвятила спортсмену песню.

Певица Анна Седокова дала первое интервью после смерти своего бывшего мужа Яниса Тиммы. Исполнительница рассказала, что посвятила спортсмену свою новую песню «Ешь, люби, молись».

«Не секрет и не будем говорить, что я переживала самый сложный период действительно в жизни. И когда… И потеря любимого человека, потеря человека, который был очень важен для тебя, стала для меня огромным горем, несмотря на то, что у нас было сложно все. Меня атаковало огромное количество журналистов. Все хотели интервью и до сих пор хотят… Но я сказала одно: „Я не могу рассказать вам, потому что сама еще не понимаю, что произошло“. Очень сложно у нас все было», — призналась Седокова.

Трагедия случилась спустя неделю после того, как Анна и Янис официльно развелись. Их отношения всегда были непростыми. Даже свадьба не обошлась без скандала — стоило заключить брак, тотчас стало известно, что Тимма бросил ради Седоковой жену с маленьким ребенком.

После смерти баскетболиста Анна столкнулась с едкой критикой со стороны его семьи и друзей. Певица с трудом пережила случившееся, вернуться в привычный режим жизни, по собственному признанию, ей удалось только благодаря детям.

«Я просто в какой-то момент поняла, что должна идти дальше. У меня дети, у меня жизнь. Я должна идти дальше», — рассказала певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что отец Тиммы подозревает Седокову в краже дорогих вещей.

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«Потеря любимого человека»: Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы

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