Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

Документ удостоверяет конструктивную совместную работу.

Меморандум по соглашению между Украиной и США о полезных ископаемых подписан. Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в социальной сети.

«Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу наших команд и намерение поставить точку и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — сказано в публикации.

Подписанный меморандум подтверждает намерение сторон заключить соглашение об ископаемых. Свириденко заявляла, что работа над сделкой продвигается успешно. Украинская сторона надеется, что документ будет формализован в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что переговоры США и Украины по ресурсам зашли в тупик. Все дело в новой редакции документа, которую предложила американская сторона. Обновленная версия соглашения предполагает, что США получат долю дохода от добычи всех полезных ископаемых на территории Украины. При этом Вашингтон не собирается предоставлять Киеву гарантии безопасности, которые являются приоритетным условием для украинского президента Владимира Зеленского.