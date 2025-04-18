Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Мирры
У девочки ДЦП.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Вчера мы рассказывали историю четырехлетней Мирры.
У девочки ДЦП, но вопреки прогнозам, малышка начала делать первые шаги. Теперь ей нужно научиться говорить. Для этого срочно требуется курс реабилитации за полтора миллиона рублей. У мамы таких денег нет. Но благодаря вам - зрителям Пятого канала - удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 1 634 478 рублей. Спасибо вам большое!
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