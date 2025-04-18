Путин освободил Павловского от обязанностей посла РФ в Австралии

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Путин освободил Павловского от обязанностей посла РФ в Австралии

Фото: Посольство РФ в Австралии/australia.mid.ru

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павловского от обязанностей посла России в Австралии. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Павловского Алексея Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австралии и по совместительству в Республике Вануату, Республике Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи», — написано в указе.

Павловский родился в 1962 году, в системе МИД работает с 1988 года, с 2011 года до настоящего времени возглавлял в министерстве Четвертый департамент стран СНГ (к его ведению относятся отношения с Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Южной Осетией).

Павловский был назначен послом России в Австралии в апреле 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал-лейтенант Вячеслав Бутко назначен заместителем министра МЧС России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он уже появился на официальном портале правовой информации.

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