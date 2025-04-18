Экс-супруга Пелагеи разыскивают из-за многомилионных долгов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Бывшие возлюбленные развелись в 2020 году.

Муж Пелагеии Телегин должен миллионы

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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Муж заслуженной артистки России Пелагеи, хоккеист и олимпийский чемпион Иван Телегин должен десятки миллионов. Об этом сообщило издание Газета.ру.

По данным СМИ, Никулинский районный суд отправил исполнительный лист спортсмену на 5,8 миллиона рублей. Известно также, что Телегин задолжал еще 66 миллионов рублей по иску бывшей жены.

В мае 2024 года суд рассмотрел дело экс-супругов, которые продолжают делить совместно нажитое имущество. Пелагея и Иван развелись в 2020 году. В августе прошлого года певица подала жалобу на решение суда из-за неверной оценки стоимости доли дома, которая досталась хоккеисту.

Артистка и спортсмен поженились в 2016 -м, а в январе следующего года у пары родилась дочь Таисия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пелагея запрещает своей дочери слушать современную музыку. Певица считает, что некоторые композиции могут нанести вред ее ребенку. Кроме того, знаменитость ограничивает взаимодействие наследницы с гаджетами.

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