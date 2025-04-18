На портале «Молодежь Москвы» представили спецпроект к юбилею Победы

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Желающие могут прислать рассказы о родственниках и близких людях, боровшихся с фашизмом в годы войны.

На портале «Молодежь Москвы» представили спецпроект к юбилею Победы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

На портале «Молодежь Москвы» появилась страница, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект направлен на сохранение памяти о защитниках Родины. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

«Здесь ребята могут поделиться историями о героях своей семьи, посмотреть документальные фильмы, проверить знания и присоединиться к патриотическим акциям», — отметила она.

В одном из разделов всем желающим предлагают прислать рассказы о родственниках и близких людях, боровшихся с фашизмом в годы войны: пехотинцах, летчиках, танкистах, военно-полевых врачах. Впоследствии эти истории можно будет прочитать на портале.

На странице разместили и коллекцию документальных лент, снятых активистами патриотического проекта «Город героев Москва». Кинокартины повествуют о подвигах разведчиков, защитников столицы, героев блокадного Ленинграда и многих других.

В отдельном блоке собраны значимые даты, информация о ключевых событиях и символах Победы.

Еще для молодежи подготовили познавательный тест, который поделили на четыре темы — это даты, события, личности, культура. Участников с лучшими результатами наградят дипломами и памятными призами.

Также на сайте собрана информация о предстоящих патриотических мероприятиях в городе. Молодым москвичам предлагают присоединиться к памятным акциям, историческим диктантам, экскурсиям по местам боевой славы и другим событиям, приуроченным к 9 Мая.

Тема:
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