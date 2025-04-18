На портале «Молодежь Москвы» представили спецпроект к юбилею Победы

Желающие могут прислать рассказы о родственниках и близких людях, боровшихся с фашизмом в годы войны.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
На портале «Молодежь Москвы» появилась страница, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект направлен на сохранение памяти о защитниках Родины. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.
«Здесь ребята могут поделиться историями о героях своей семьи, посмотреть документальные фильмы, проверить знания и присоединиться к патриотическим акциям», — отметила она.
В одном из разделов всем желающим предлагают прислать рассказы о родственниках и близких людях, боровшихся с фашизмом в годы войны: пехотинцах, летчиках, танкистах, военно-полевых врачах. Впоследствии эти истории можно будет прочитать на портале.
На странице разместили и коллекцию документальных лент, снятых активистами патриотического проекта «Город героев Москва». Кинокартины повествуют о подвигах разведчиков, защитников столицы, героев блокадного Ленинграда и многих других.
В отдельном блоке собраны значимые даты, информация о ключевых событиях и символах Победы.
Еще для молодежи подготовили познавательный тест, который поделили на четыре темы — это даты, события, личности, культура. Участников с лучшими результатами наградят дипломами и памятными призами.
Также на сайте собрана информация о предстоящих патриотических мероприятиях в городе. Молодым москвичам предлагают присоединиться к памятным акциям, историческим диктантам, экскурсиям по местам боевой славы и другим событиям, приуроченным к 9 Мая.
- 17 апр
- Патриотический автопробег пройдет по городам-героям России и Белоруссии
- 17 апр
- В столице Перу провели акцию «Сад памяти»
- 16 апр
- «Известия» вручили газеты от Дня Победы лучшим первичным организациям ветеранов
- 16 апр
- «Память осталась»: в Ташкенте прошла акция «Чтения Победы»
- 16 апр
- Идеальный штурм: 80 лет назад началась Берлинская наступательная операция
- 15 апр
- «Весьма жесткие заявления»: в Кремле отреагировали на угрозы Каллас странам ЕС
- 15 апр
- Память о подвигах: в Ташкенте прошла акция «Чтения Победы»
- 14 апр
- К 80-летию Победы готовится более 100 тысяч культурных мероприятий
- 13 апр
- Дипломаты из России и стран СНГ возложили цветы к памятнику героям Красной армии в Вене
- 13 апр
- Чтобы помнили: «Бессмертный Полк» в этом году пройдет в смешанном формате
80%
Нашли ошибку?