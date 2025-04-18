Попова: зона Крыма и Севастополя пригодна для летнего курортного сезона

Побережье Крыма свободно от загрязнений мазута и пригодна для открытия летнего курортного сезона. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга по подготовке к туристическому сезону.

Она отметила, что было проведено больше 60 тысяч исследований по 55 параметрам.

«Можно сделать следующее заключение: территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток, все побережье (этой зоны — Прим. ред.), свободно от загрязнения…», — сказала Глава Роспотребнадзора журналистам.

Она добавила, что мониторинг всей территории Крыма и Севастополя будет проводиться на протяжении всего лета.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту первого судна находилось 13 человек, на втором — 14.

К сожалению, один из членов экипажа погиб. Остальные были спасены. Было возбуждено уголовное дело.

Вследствие аварии в Черное море вылилось топливо. Оно добралось до пляжей Анапы, где его обнаружили на берегу. Позже, 3 января, пятно от мазута заметили в Севастополе, у входа в Балаклавскую бухту.

Росприроднадзор оценил суммарный ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море в 84,9 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росприроднадзор требует от судовладельцев компенсации ущерба за разлив мазута.