Жена актера тщательно скрывает его от прессы.

Актер Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы стал вести здоровый образ жизни. Об этом пишет KP.RU.

«Рассказали нам, что Михаил очень много читает — книги, конечно. Но и на айпаде читает информацию. Смотрит телевизор, фильмы пересматривает значимые, что пропущены. Сам пишет. Друзья приносят и присылают сценарии, пьесы — читает, идет живое обсуждение. Естественно, что не пьет и не курит», — рассказал знакомый семьи изданию.

При этом жена актера Софья Кругликова теперь дежурит на улице для того, чтобы супруг не попал в лапы журналистов. Только убедившись в том, что на пороге никого нет, Ефремову дают «отмашку» выходить.

Софья и Михаил зарегистрировали свой брак в мае 2016 года после 15 лет совместного проживания. На тот момент возлюбленная актера уже ждала третьего ребенка. Всего у пары есть трое детей: Вера (20 лет), Надежда (18 лет) и Борис (15 лет).

Михаила Ефремова покинул исправительную колонию 9 апреля по УДО. Артист попал в тюрьму после участия в ДТП в июне 2020 года. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль. За рулем второго транспортного средства был курьер Сергей Захаров, который от полученных травм скончался в больнице.

Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько Михаилу Ефремову предложили за съемки. Михаил Ефремов строит планы на жизнь после колонии. Чем актер решил заняться в первую очередь после выхода на свободу, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».