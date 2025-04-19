Названо место и время прощания с актером дубляжа Рудольфом Панковым

Артист скончался в результате продолжительной болезни на 88-м году жизни.

Прощание с актером кино, мастером дубляжа и закадрового озвучивания, членом Союза кинематографистов России Рудольфом Панковым пройдет в полдень 22 апреля в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища, что в Московской области. Об этом сообщили представители пресс-службы союза на официальном сайте.

Рудольф Николаевич скончался 18 апреля в результате продолжительной болезни, ему было 87 лет. Он был известен как голос Адриано Челентано, Дэвида Суше (Эркюль Пуаро из английского телесериала «Пуаро» по произведениям Агаты Кристи. — Прим. ред.), Жан-Поля Бельмондо, Томми Ли Джонса и многих других звезд зарубежной киноиндустрии.

Панков родился 17 сентября 1937 года в подмосковном Наро-Фоминске. Окончил Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова (ВГИК), учился на одном курсе с известными артистами Тамарой Семиной, Алексеем Сафоновым, Германом Качиным и Владимиром Прокофьевым. Получив диплом, стал мастером дубляжа и закадрового озвучивания на киностудии имени Горького.

Согласно данным портала «Кинопоиск» на счету Панкова 820 кинопроектов, в которых он участвовал или как актер, или как мастер дубляжа. Артист также озвучивал мультфильмы, в том числе две части «Незнайки на Луне», «Волшебную свирель» и «Приключения Ролли». Рудольф Николаевич подарил свой голос Магнето и Одину из фильмов Marvel, Джону Локку из сериала «Остаться в живых» и Артуру Уизли из «Гарри Поттера» и другим популярным персонажам.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти другого известного актера дубляжа Владимира Герасимова, озвучивавшего Брюса Уиллиса и Джона Траволту.