Куда смотрит Хейли? Джастина Бибера застукали целующимся с певицей Sexyy Red

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 44 0

Джастин Бибер поцеловался с певицей Sexyy Red

Куда смотрит Хейли? Джастина Бибера застукали целующимся с певицей Sexyy Red

Фото: www.globallookpress.com/Jason Pohuski / Bmr

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В очередной раз поведение исполнителя поставило под сомнение крепость его брака. А ведь ребенку пары нет еще и года!

Канадский певец Джастин Бибер снова поставил в неловкое положение жену Хейли, сходив на день рождения приятельницы Джанэй Ниеры Уэрри (Певица Sexyy Red. — Прим. ред) в гордом одиночестве. И не просто повеселился на вечеринке, а еще и поцеловал именинницу на глазах у всех. В сети распространились фотографии голубков, которые обязательно увидит Хейли.

Пока супруга нянчит их малыша Джека, мальчику нет и года, Джастин развлекается в компании сексуальной коллеги. Неизвестно пока, что за отношения связывают Бибера и Sexyy Red, но многим хейтерам достаточно и факта приглашения на личный праздник. Ну а поцелуй и последующие нежные объятия светящихся от радости «друзей», считают они, вообще не требуют объяснений — все и так понятно!

Уэрри, что примечательно, безо всякого стеснения на следующий день после вечеринки опубликовала видео с Бибером в личном блоге. А когда фанаты артиста все увидели, и разгорелся скандал, попыталась оправдаться, мол, это лишь проявление дружеской симпатии. Более того, Хейли Бибер отметила пост сердечком, якобы одобряя ситуацию.

Однако никому из девушек публика не верит. На браке Джастина уже поставлен крест. Сами знаменитости надежды, кажется не теряют. Чтобы спасти отношения они даже готовы покинуть США! Как ранее писал 5-tv.ru, Биберы собираются переехать в Европу.

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