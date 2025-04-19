Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме: прямая трансляция

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Live 345 0

Церемония традиционно проводится накануне светлого праздника Пасхи.

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Пасха 2025

В эти минуты в Иерусалиме православные христиане ожидают схождения Благодатного огня. Пятый канал ведет прямую трансляцию из храма Гроба Господня, где и произойдет чудо.

Благодатный огонь — это явление, которое является одним из главных символов праздника Пасхи в православной традиции. Он символизирует начало воскрешения Иисуса Христа и означает свет Божий, который приходит на землю.

Согласно верованиям, Благодатный огонь начинает исходить от каменной плиты, на которой когда-то лежало тело Христа, в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он поднимается вверх и образует целый столп огня.

Очаг в Гробе Господнем зажигается мистическим образом, без помощи человеческих рук и с помощью Небесных сил. Затем огонь передается верующим во всех храмах и церквях на протяжении всего года. Благодатный огонь считается символом небесного света, благости и спасения.

Тема:
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