«Полгода без маминой речи»: вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ поделились эмоциями

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246».

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие поблагодарили власти страны за свое возвращение на родину. Парни рассказали, кто ждет их дома, и поделились эмоциями. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«До сих пор не верится, что я дома, переодели, обули, накормили. Большое спасибо, в общем. Дома мать, брат ждет, ну, вся семья», — сказал один из военных.

Другой боец отметил, что очень ждал возвращения на родину, как и многие другие соратники. Одним пришлось терпеть больше лишений, другим меньше, кто-то провел в плену несколько месяцев, другим повезло стать участником процедуры обмена раньше.

«Но мы все равно вернулись и сделаем то, что обещали нашему президенту. Девушка ждет, родители ждут», — добавил он.

«Сегодня вот обменяли. Пару дней назад, когда мне сказали списки, мне не верилось. Да я, наверно, до сих пор не верю, пока не позвонил домой сказать пару слов. Полгода не слышал маминой речи. Дома мама отец друзья, родственники. Весь аул переживал по-любому за меня», — поделился третий военный.

Прежде стало известно, что Россия освободила из украинского плена 246 военнослужащих ВС РФ. В обмен украинская сторона получила 246 пленных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий, третий в этом году, обмен состоялся в марте по формуле «175 на 175». В числе освобожденных были 31 тяжелораненый украинец и 15 россиян, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Вернувшиеся из плена российские бойцы прибывают сначала в Белоруссию, где с ними работают квалифицированные врачи и психологи. Там же они впервые связываются с близкими. После этого солдаты доставляются на родину для последующего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая группа украинских боевиков сдалась в плен в Курской области.